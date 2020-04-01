В Свердловской области на месяц закрыли шаурмечную из-за коронавируса

17:56 | 29.04.2020

Фото: oblgazeta.ru

В Белоярском районе на месяц приостановлена деятельность павильона «Шаурма» из-за нарушений мер безопасности в условиях распространения коронавируса.



Как сообщает пресс-служба регионального УФССП России, имелось множество причин для приостановления деятельности точки общепита. Так, владелец «Шаурмы» не обеспечил наличие пятидневного запаса дезинфицирующих средств и не предоставил инструкции об обработке посуды и оборудования. Кроме того, у работников, которые занимались приготовлением блюд, не было спецодежды и документов о пройденном медосмотре. Более того, в павильоне отсутствовало подключение к центральной канализации, не было гардероба для верхней одежды персонала.



Суд признал вину предпринимателя, в результате чего, помещение было опечатано на 30 дней. Также владельцу шаурмечной было вручено предупреждение об ответственности в случае незаконного возобновления деятельности.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»