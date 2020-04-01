Прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась возможными нарушениями трудовых прав врачей и водителей «скорой»

16:45 | 29.04.2020

Фото: м.екатеринбург.рф

По поручению прокуратуры Свердловской области прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по сообщению СМИ о возможных нарушениях при начислении заработной платы и стимулирующих выплат врачам и водителям скорой медицинской помощи в Екатеринбурге, а также о необеспечении их средствами индивидуальной защиты.



Согласно публикациям СМИ, не все бригады скорой помощи обеспечены необходимыми усиленными средствами индивидуальной защиты, а также врачам и водителям некоторых бригад скорой помощи отказано в выплатах стимулирующего характера за участие в оказании медицинской помощи пациентам с коронавирусом.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, в ходе надзорных мероприятий ведомство даст оценку законности начисления оплаты труда медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, а также проверит обеспеченность бригад скорой помощи средствами индивидуальной защиты.



При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»