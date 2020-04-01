Более 78 тысяч жителей Свердловской области обследовались на коронавирус

16:30 | 29.04.2020

Фото: laerdal.com

По данным на 29 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 4282 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 4274 человека.



Всего специалистами проведено 87535 исследований. Обследовано 78516 человек.



Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили 90 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 629 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»