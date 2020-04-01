В Екатеринбурге пройдут рейды по пресечению грубых нарушений ПДД

16:25 | 29.04.2020

Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

С 1 по 5 мая 2020 года в Свердловской области пройдет профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на пресечение правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенными права управления либо не имеющими такого права. Об этом сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.



Отмечается, что с начала года в областном центре сотрудниками полка ДПС ГИБДД задержаны более 400 водителей, пребывавшими за рулем в состоянии опьянения, 54 человека, не имевших водительские права и управляющих автомобилем в состоянии опьянения. Было возбуждено более 300 административных производств в отношении водителей, которые отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении 60 человек возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция данной статьи предусматривает для водителя ответственность в плоть до лишения свободы на срок до двух лет.



По статистике, за три месяца 2020 года в Екатеринбурге с участием пьяных водителей произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли четыре екатеринбуржца, 27 – получили травмы различной степени тяжести. По количеству ДТП зарегистрирован рост на 27,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по количеству погибших - на 300,0%, по числу травмированных- на 58,8%.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»