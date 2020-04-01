Новости дня
15:37 | 29.04.2020
Фото: k-uralsk.urfu.ru
Лишь 287 выпускников УрФУ будут сдавать госэкзамены
Он отметил, что госэкзамены пройдут лишь на 15 из 391 образовательных направлениях. Такая форма государственной итоговой аттестации ждет студентов ИРИТ-РтФ, Физико-технологического института и Института физической культуры, спорта и молодежной политики. Добавим, что и сдача госэкзаменов, и защита выпускных квалификационных работ будут проходить в онлайн-режиме.
Напомним, из-за эпидемии коронавируса с 16 марта студентов УрФУ перевели на дистанционное обучение. Сессия в этом году тоже пройдет удаленно, а производственные практики, которые нельзя пройти дистанционно, перенесли на осень. Также «Вечерние ведомости» ранее писали, что выпускные в УрФУ также запланированы в онлайн-формате.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:07 | 29.04.2020
«Уральские авиалинии» доставляют на дом «самолетную» еду
20:40 | 29.04.2020
Екатеринбуржцы увидят более 20 вертолетов и самолетов в День Победы
20:20 | 29.04.2020
В больнице №40 Екатеринбурга прошло первое переливание плазмы крови для лечения COVID-19
19:52 | 29.04.2020
Свердловчане впервые смогут принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса лучших практик поддержки волонтерства
19:30 | 29.04.2020
Свердловчан призвали участвовать в акции «Сад памяти» дистанционно в преддверии Дня Победы
18:43 | 29.04.2020
Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в Свердловской области находится 16741 человек
18:31 | 29.04.2020
МегаФон запустил тарифы для удаленной работы без ограничения трафика
18:22 | 29.04.2020
В Перми в третий раз выдают продуктовые наборы семьям школьников льготных категорий
18:20 | 29.04.2020
В Свердловской области продолжится рост заболеваемости COVID-19
18:09 | 29.04.2020
В сквере за екатеринбургским Оперным театром перекладывают новую плитку
18:07 | 29.04.2020
В Прикамье на майские праздники разрешат выезжать на дачу с возвращением в место постоянной самоизоляции
17:56 | 29.04.2020
В Свердловской области на месяц закрыли шаурмечную из-за коронавируса
17:45 | 29.04.2020
Игорь Сапко подготовил обращение в адрес министра транспорта РФ по поводу ремонта участка трассы M-7 «Волга»
17:42 | 29.04.2020
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
17:30 | 29.04.2020
СКР по Свердловской области проводит проверку по факту нападения на машину «скорой»
17:13 | 29.04.2020
Московские блогеры-мусульмане голодают в обсерваторе под Екатеринбургом
16:45 | 29.04.2020
Прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась возможными нарушениями трудовых прав врачей и водителей «скорой»
16:30 | 29.04.2020
Более 78 тысяч жителей Свердловской области обследовались на коронавирус
16:25 | 29.04.2020
В Екатеринбурге пройдут рейды по пресечению грубых нарушений ПДД
16:15 | 29.04.2020
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ в Костромской и Свердловской областях
15:58 | 29.04.2020
На «Екатеринбурге Арене» установят антивандальное ограждение за 9,8 миллионов рублей
15:37 | 29.04.2020
Лишь 287 выпускников УрФУ будут сдавать госэкзамены
15:19 | 29.04.2020
В Екатеринбурге из-за пожара эвакуированы 47 человек
15:01 | 29.04.2020
В Свердловской области 60 тысяч семей получили единовременные выплаты, инициированные губернатором
14:41 | 29.04.2020
Работающие в период самоизоляции сотрудники детсадов в Екатеринбурге получат надбавку к зарплате
14:33 | 29.04.2020
Дмитрий Махонин поздравил прикамцев с 1 Мая
14:22 | 29.04.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает новый онлайн-сервис для юридических лиц
14:20 | 29.04.2020
На Урале волонтеры начали раздавать многоразовые маски
13:56 | 29.04.2020
«Горьковка» отметит 75 лет Победы книжным флешмобом и серией публикаций
13:38 | 29.04.2020
В столице Урала продолжает держаться низкий индекс самоизоляции
13:36 | 29.04.2020
Группу жителей Прикамья, прошедших двухнедельную обсервацию в Казани, доставят в Пермь
13:19 | 29.04.2020
В Свердловской области ожидается ветреная и дождливая погода
13:11 | 29.04.2020
Роспотребнадзор рассказал о новых случаях коронавируса в Прикамье