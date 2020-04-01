Работающие в период самоизоляции сотрудники детсадов в Екатеринбурге получат надбавку к зарплате

14:41 | 29.04.2020

Фото: kemerovo.bezformata.com

Начиная с мая, 336 работников 29 детсадов, на базе которых открыты дежурные группы, будут получать надбавку к зарплате в размере 1/3 от среднего заработка сотрудника детсада. В период режима самоизоляции они принимают 1.2 тысячи детей родителей, которые продолжаю трудиться, в 104 дежурных группах.



«По решению главы Екатеринбурга Александра Высокинского департамент образования администрации города при поддержке министерства образования и молодежной политики Свердловской области поощрит работников детских садов, на базе которых открыты дежурные группы», - говорится в сообщении департамента.



Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили 90 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших на сегодняшний день составляет 629 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»