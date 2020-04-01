В Свердловской области может находиться пропавшая в Нижегородской области женщина

14:05 | 29.04.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков в Свердловской области 36-летней жительницы села Абабково, Нижегородская область. Юлия Гранникова ушла из дома 4 марта и не вернулась, предполагается, что она могла уехать на Урал.



Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, темные волосы, карие глаза.



На момент пропажи женщина была одета в черную с узорами в виде цветов куртку, черную длинную юбку, серую кофту и сиреневый платок.



Пропавшая нуждается в медицинской помощи.



Если вам что-либо известно о местонахождении Юлии Александровны, просим сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу «Лизы Алерт» Ольге 8-903-057-03-35.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»