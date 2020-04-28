В России коронавирусом заразились еще 5841 человек

За минувшие сутки в России лабораторно подтвердили 5841 случай коронавирусной инфекции в 82 регионах. Из них 2624 (44,9%) случая выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни.На данный момент в стране зарегистрировано 99 399 заболевших в 85 регионах. За сутки по выздоровлению выписали 1830 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 10 286 человекТакже за сутки было зарегистрировано 108 летальных случаев. Таким образом, за весь период эпидемии в России от коронавируса скончалось 972 человека.