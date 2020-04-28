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12:45 | 29.04.2020

Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

Роспотребнадзор Каменска-Уральского получил диагностическое оборудование для выявления инфекций

Лаборатория Каменска-Уральского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» получила прибор ПЦР-диагностики для выявления инфекций, в том числе коронавируса. Средства на закупку перечислили благотворители свердловского Союза промышленников и предпринимателей.

– Диагностическое оборудование позволяет расширить перечень показателей тех агентов микробиологической среды, бактериальных и вирусологических, которые мы можем исследовать. Не только человека, но и окружающей среды, например, воды, которая тоже может быть разносчиком инфекции. Приобретение прибора для нас – знаковое событие. Это хороший шаг, чтобы обезопасить население и снизить риски заболеваемости горожан, – сообщает руководитель отдела Роспотребнадзора Сергей Фефилов.

Роспотребнадзор Каменска-Уральского получил диагностическое оборудование для выявления инфекций


Стоимость прибора ПЦР-диагностики оценивается в три миллиона рублей. За помощью в Союз промышленников и предпринимателей обратился мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков. Обращение мэра СОСПП поддержал.

– Все предприятия, которые сформировали этот фонд, проголосовали за это решение очень оперативно. Диагностическое оборудование приобретено, при активном участии руководителя Южного отделения СОСПП. Хочу поблагодарить всех – благотворителей, непосредственно сам Союз промышленников и предпринимателей, лично Вячеслава Алексеевича Гагаринова, вице-президента Союза Михаила Григорьевича Черепанова и президента СОСПП Дмитрия Александровича Пумпянского, – подчеркнул Алексей Шмыков.

По словам руководителя Южного отделения СОСПП Вячеслава Гагаринова, диагностическое оборудование будет использоваться не только для Каменска-Уральского, но и для 15 муниципалитетов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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