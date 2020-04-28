Роспотребнадзор Каменска-Уральского получил диагностическое оборудование для выявления инфекций

Лаборатория Каменска-Уральского филиала «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» получила прибор ПЦР-диагностики для выявления инфекций, в том числе коронавируса. Средства на закупку перечислили благотворители свердловского Союза промышленников и предпринимателей.– Диагностическое оборудование позволяет расширить перечень показателей тех агентов микробиологической среды, бактериальных и вирусологических, которые мы можем исследовать. Не только человека, но и окружающей среды, например, воды, которая тоже может быть разносчиком инфекции. Приобретение прибора для нас – знаковое событие. Это хороший шаг, чтобы обезопасить население и снизить риски заболеваемости горожан, – сообщает руководитель отдела Роспотребнадзора Сергей Фефилов.Стоимость прибора ПЦР-диагностики оценивается в три миллиона рублей. За помощью в Союз промышленников и предпринимателей обратился мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков. Обращение мэра СОСПП поддержал.– Все предприятия, которые сформировали этот фонд, проголосовали за это решение очень оперативно. Диагностическое оборудование приобретено, при активном участии руководителя Южного отделения СОСПП. Хочу поблагодарить всех – благотворителей, непосредственно сам Союз промышленников и предпринимателей, лично Вячеслава Алексеевича Гагаринова, вице-президента Союза Михаила Григорьевича Черепанова и президента СОСПП Дмитрия Александровича Пумпянского, – подчеркнул Алексей Шмыков.По словам руководителя Южного отделения СОСПП Вячеслава Гагаринова, диагностическое оборудование будет использоваться не только для Каменска-Уральского, но и для 15 муниципалитетов.