На Урал прибыл четвертый самолет с гуманитарной помощью

12:24 | 29.04.2020

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Сегодня утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлился рейс с гуманитарной помощью РМК и Фонда святой Екатерины. Лайнер доставил в Свердловскую область почти 900 тысяч масок, 54 тысячи защитных костюмов, перчатки и защитные очки.



Это уже четвертый самолет с гуманитарной помощью для Урала. Также в ближайшие дни транзитным рейсом поступит партия из 110 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Расходы на приобретение тестов и медоборудования поровну поделили гендиректор УГМК Андрей Козицын и глава РМК Игорь Алтушкин.



Прибывший гуманитарный груз предназначен для Свердловской и Челябинской областей. Оба региона получат одинаковое количество средств индивидуальной защиты и оборудования.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»