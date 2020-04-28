Свердловский ТФОМС увеличил тарифы на лечение пациентов с коронавирусом

11:26 | 29.04.2020

Фото: medikforum.ru

ТФОМС Свердловской области увеличил тарифы на лечение больных коронавирусом и наблюдение контактных с зараженными лиц, сообщает региональный оперштаб.



Так, введен новый тариф на оказание медицинской помощи пациентам, находящимся в реанимации и нуждающимся в искусственной вентиляции легких и дорогостоящей лекарственной терапии. На лечение такого больного клиника получит около 380 тысяч рублей. А если лечение требует использования экстракорпоральной мембранной оксигенации, то стоимость может достигать 900 тысяч рублей.



Кроме того, ТФОМС пересмотрел объем расходов на медицинское наблюдение за пациентами, у которых есть подозрение на коронавирус.



– В предыдущей модели оплаты тариф на наблюдение за этой категорией пациентов составлял восемь тысяч рублей. Совместно с представителями медицинских организаций мы проанализировали реальные расходы больниц и увеличили тариф до 25 тысяч рублей за каждый случай наблюдения, – сообщает директор свердловского ТФОМС Валерий Шелякин.



Добавим, что специалисты призывают жителей Свердловской области соблюдать режим самоизоляции и помнить также о том, каких затрат требует лечение даже легких случаев коронавируса.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»