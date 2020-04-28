На Средний Урал доставили 100 аппаратов ИВЛ

11:02 | 29.04.2020

Фото: прогосзаказ.рф

В Свердловскую область накануне вечером доставили 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.



Прибывшие аппараты ИВЛ нужны для полного завершения мобилизации больниц, в которых лечат больных COVID-19. На данный момент на Среднем Урале дополнительно развернуто 2897 коек для лечения зараженных. Из них 2028 коек подключили к кислородной подводке.



Согласно мобилизационному плану, 1013 коек должны быть обеспечены аппаратами ИВЛ. Благодаря поставке оборудование удалось полностью выполнить задачу, которую поставил президент РФ Владимир Путин.



За помощь в доставке необходимого больницам оборудования министерство здравоохранения Свердловской области поблагодарило «Уральские авиалинии» и гендиректора авиакомпании Сергея Скуратова.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»