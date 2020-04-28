На Урале мужчина поджег дом сожительницы после ссоры

10:20 | 29.04.2020

Фото: ranak.me

В Талице осудят мужчину, который неоднократно истязал свою сожительницу и поджег ее дом после ссоры. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



По версии следствия, с ноября по декабрь прошлого года обвиняемый проживал у своей сожительницы с детьми, не имея регистрации. При этом он истязал ее и в один из дней даже сломал нос ударом в лицо.



Также с февраля по март 2020 года мужчина снова истязал женщину, наносил ей побои, а также совершал другие насильственный действия. В феврале обвиняемый даже угрожал убийством, сдавливая ее шею руками.



Из-за продолжавшихся истязаний в апреле женщина потребовала мужчину покинуть ее дом. Однако обвиняемый, будучи обиженным, пришел к ней в дом вечером 3 апреля и, воспользовавшись отсутствием хозяйки и детей, поджог пол. Из-за пожара дом оказался полностью уничтожен, а женщина с детьми лишилась единственного жилья.



Уголовное дело направили в Талицкий райсуд для рассмотрения по существу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»