За ночь в Каменске-Уральском загорелись две машины

09:58 | 29.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Каменске-Уральском загорелись две машины: «Opel Astra» и грузовик «МАЗ». Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.



Первый пожар произошел на улице Привокзальной, сообщение о возгорании пришло в 02:57. Огонь повредил моторный отсек и салон «Opel Astra». На место пожара выезжали восемь спасателей. С возгоранием они справились за две минуты.



Еще один пожар произошел в 07:20 на улице Октябрьской – загорелся салон грузовика «МАЗ». На место происшествия выезжали семь спасателей. Однако с огнем справились очевидцы еще до прибытия спасателей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»