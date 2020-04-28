В Екатеринбурге пострадал велосипедист из-за столкновения с мотоциклом

09:39 | 29.04.2020

Фото: отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Вчера вечером в Екатеринбурге на улице 8 Марта, 19 столкнулись мотоциклист и 15-летний велосипедист. Подростка доставили в детскую больницу.



Установлено, что велосипедист ехал по тротуару по улице 8 Марта со стороны Радищева в сторону Малышева и допустил выезд на проезжую часть. В этот момент мотоцикл Harley-Davidson двигался в попутном направлении.



В результате столкновения у подростка диагностировали перелом ногтевой фаланги правой кисти, а также ушибы мягких тканей левого предплечья и голени. Его отпустили домой после оказания медицинской помощи.



Как объяснил пострадавший, у велосипеда сломалось колесо, из-за чего его выбросило на дорогу. А мотоциклист заявил, что двигался со скоростью около 60 км/ч, когда с правой стороны один из велосипедистов неожиданно перескочил через железобетонную тумбу. Столкновения избежать не удалось.



Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства ДТП. Госавтоинспекция также призывает родителей усилить контроль за безопасностью детей, находящихся на дистанционном обучении. Рекомендуется ограничить пребывание детей на улице, а также повторить правила ПДД для велосипедистов.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»