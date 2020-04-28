В Кольцово выявили гражданина Киргизии, находящегося в межгосударственном розыске

09:17 | 29.04.2020

Фото: chitalnya.ru

В екатеринбургском аэропорту Кольцово накануне выявили гражданина Киргизии, который находится в межгосударственном розыске за мошенничество в значительном размере. Выявлен он был сотрудниками контрольно-пропускного пункта при проведении пограничного контроля авиарейса Екатеринбург – Бишкек.



После проверки и согласования с сотрудниками МВД Киргизии задержанного гражданина препроводили через государственную границу, где его передали сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего расследования уголовного дела.



Гражданину Киргизии грозит до трех лет лишения свободы за мошенничество.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»