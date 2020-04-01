Врачам и фармацевтам Екатеринбурга повысили зарплату

19:24 | 28.04.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге врачам и фармацевтам повысили зарплату. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, соответствующее постановление подписал мэр Александр Высокинский.



Так, оклад персонала больниц и поликлиник, специалистов медкабинетов дошкольных и общеобразовательных учреждений вырастет на 25%.



По словам мэра, в это тяжелое время медиков стоит поблагодарить и поддержать не только словом, но и делом. Зарплата, независимо от непредвиденных ситуаций, у специалистов здравоохранения должна быть на достойном уровне.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»