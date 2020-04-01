В Арти свердловчанина подозревают в применении насилия в отношении полицейского

19:01 | 28.04.2020

Фото: murmansk.bezformata.com



В поселке Арти в отношении свердловчанина возбудили уголовное дело из-за подозрений в применении насилия в отношении сотрудника полиции, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



Инцидент случился днем 11 апреля. На улице полиция задержала мужчину, совершившего административное правонарушение. В это время подозреваемый, будучи пьяным, шел мимо и стал просить сотрудников полиции не задерживать мужчину, а потом ударил одного из сотрудников. После этого мужчину задержали.



Сейчас сотрудники СКР проводят расследование дела. Согласно ч.1 ст. 318 УК РФ, подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»