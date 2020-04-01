В Свердловской области под наблюдением врачей находится более 14770 граждан

18:43 | 28.04.2020

Фото: nypost.com

Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится более 14770 граждан, об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.



За сутки на коронавирус врачи обследовали 1366 человек. В стационарах области находится 479 человек с подозрением на инфекцию.



Напомним, что свердловские медики выявили 539 случаев заболевания COVID-19. При этом 88 человек уже выписаны из больниц. Больше всего случаев зафиксировано в Екатеринбурге – 407.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»