В Радоницу екатеринбуржцы смогли подать записочки об упокоении дистанционно во время режима самоизоляции

18:27 | 28.04.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Во время режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса жители Екатеринбурга смогли почтить память своих умерших близких в Радоницу не выходя из дома. Записочки об упокоении свердловчане подавали через мессенджеры и социальные сети, об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



Напомним, что в этот день прихожане обычно посещают кладбища и храмы, чтобы помолиться о своих ушедших из жизни родных. Из-за сложившихся обстоятельств в этом году у уральцев такой возможности нет.



«Священнослужители практически всех храмов Екатеринбургской епархии стараются максимально присутствовать в социальных сетях и мессенджерах, чтобы с помощью современных электронных средств общаться с прихожанами и, что важно, принимать от них требы, в том числе и записочки о здравии и упокоении», - сказали в Епархии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»