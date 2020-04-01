В Свердловской области волонтеры раздадут 50 тысяч многоразовых масок

17:55 | 28.04.2020

Фото: ok.ru

Волонтеры Екатеринбурга и Свердловской области завтра, 29 апреля, с 10:00 до 18:00 будут раздавать многоразовые маски. Всего планируется раздать 50 тысяч индивидуальных защитных средств.



Добровольцы в защитных костюмах будут выдавать маски прохожим в аэропорту Кольцово, на железнодорожном и автовокзалах Екатеринбурга, а также у входов семи станций метро и на крупных остановках общественного транспорта. Среди последних – «Площадь 1905 года», «Большой Златоуст», «Институт связи».



Волонтерский штаб акции #Мывместе в Свердловской области привлек и добровольцев из Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Березовского и Первоуральска. В свердловских городах маски будут раздавать на автовокзалах, а в Нижнем Тагиле также на железнодорожном вокзале, сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»