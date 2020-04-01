В Первоуральске отремонтируют 18 участков дорог

17:06 | 28.04.2020

Фото: karavantver.ru

До середины июля в Первоуральске планируется заменить 5.5 тысяч квадратных метров дорожного покрытия на 18 участках.



Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, ямочный ремонт проведут на:



- улице Малышева;

- перекрестке Ленина/Ватутина;

- улице Чекистов;

- улице Ватутина;

- улице Чкалова;

- улице Трубников;

- улице Володарского;

- улице Гагарина;

- улице Сакко и Ванцетти;

- улице Советская;

- улице Школьный проезд;

- улице Комсомольская;

- улице Юбилейная;

- улице Ульяны Громовой;

- проспекте Ильича;

- улице Дружбы;

- улице Бурильщиков;

- улице Уральская.



Отметим, сейчас дорожники в Первоуральске ремонтируют межквартальные проезды. Всего планируется обновить 19 таких участков. Добавим, на улицах Емлина, Строителей и Данилова ремонтируют не только дороги, но и тротуары.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»