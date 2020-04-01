Уходили от ГИБДД: стали известны подробности падения легковушки в озеро

16:24 | 28.04.2020

Фото: ИА «Ночные новости»

Минувшей ночью в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, на подъезде к ЕКАД, легковушка упала в озеро. Стало известно, что произошло это, когда автомобиль уходил от преследования экипажем ГИБДД.



В ночь с 26 на 27 апреля сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что едущий по проспекту Космонавтов ВАЗ-2112 подозрительно ведет себя на дороге. Информация была передана всем постам ГИБДД. Автомобиль заметили в районе перекрестка улиц Победы - Ломоносова.



На законные требования сотрудников полиции остановиться водитель не отреагировал. Началось преследование по улицам Ломоносова и проспекта Космонавтов. В районе пересечения с улицей Березовая, подъезжая к месту проведения дорожных работ, водитель автомашины на большой скорости перелетел котлован, в результате чего автомашина опрокинулась и упала в озеро.



В салоне находились водитель и два пассажира, которым удалось выбраться из автомашины. К месту происшествия приехала кареты «скорой», медики осмотрели пассажиров. Госпитализация никому не понадобилась.



Водитель имел внешние признаки опьянения. От прохождения освидетельствования он отказался.



В отношении данного гражданина возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 12.26 КоАП "Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования". Водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортным средством.

Машину отбуксировали на штрафстоянку.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»