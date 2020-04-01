В Екатеринбурге перед судом предстанет женщина, укусившая полицейского

16:11 | 28.04.2020

Фото: arandalawfirm.com

Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней гражданки. Девушка обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, вечером 28 мая 2019 года в продуктовом магазине на Летчиков в уральской столице сработала тревожная кнопка. Двое старших полицейских роты полиции № 6 полка полиции УВО по Екатеринбургу, прибыв в помещение магазина, установили, что причиной вызова полицейских явился конфликт между обвиняемой и неустановленным мужчиной.



Будучи в состоянии алкогольного опьянения, девушка публично оскорбила сотрудников правоохранительных органов, выражаясь в их адрес нецензурной бранью. Гражданка, в нарушение общественного порядка, употребляла спиртные напитки в общественном месте, в связи с чем в ее действиях усматривались признаки административного правонарушения по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).



Когда девушка проигнорировала просьбу полицейских прекратить противоправные действия, представителям правоохранительных органов пришлось предпринять к ней специальный прием – загиб руки за спину. В это же время обвиняемая укусила левое предплечье старшего полицейского роты, а также не менее двух раз пнула по ногам полицейского.



В результате инцидента уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы на срок до пяти лет, санкция ст. 319 УК РФ предусматривает в качестве наиболее строгого наказания исправительные работы до одного года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»