В Березовском вырубят порядка 300 сосен, растущих в границах «Тропы здоровья»

15:21 | 28.04.2020

Фото: березовский.рф

В Березовском в границах «Тропы здоровья» и велодорожки пройдет санитарная вырубка сухостойных деревьев. Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, к вырубке запланировано не более 302 сосен.



Уже этим летом МКУ «Благоустройство и ЖКХ» уберет полностью отмершие, в том числе аварийные, деревья, располагающиеся вблизи мест интенсивного движения горожан и предоставляющие потенциальную опасность для граждан. Отмечается, что санитарная вырубка будет проходить только в пешеходной зоне. Вглубь леса рабочие заходить не будут, хотя и там сухостоя достаточно.



Чтобы жители Березовского не беспокоились по поводу масштабов вырубки, комиссия администрации с лесопатологом подсчитали, что «на 1 км пешеходной дорожки приходится по 32 сухого дерева, а если еще грубее – то по три дерева на каждые 100 метров»



В администрации муниципалитета отметили, что без обеспечения санитарной безопасности в лесу различные энтомовредители, обитающие в мертвых стволах деревьев, могут перекинуться и уничтожить живые деревья.



Напомним, протяженность велодорожки составляет 5 км, «Тропы здоровья» – 4,5 км.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»