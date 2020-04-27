Ранее судимые жители Нижнего Тагила обвиняются в разбойном нападении

14:43 | 28.04.2020

Фото: gnk86.ru

Следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила СКР по Свердловской области предъявил обвинение ранее судимым молодым людям, 16, 17 и 25 лет, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).



Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, обвиняемые 25 апреля напали на продавца магазина бытовой техники с газовым баллончиком и пневматическим пистолетом. В ходе разбойного нападения сообщники, применив физическое насилие к продавцу, похитили денежные средства и имущество на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.



Молодые люди были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в тот же день. За содеянное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, рассказали в пресс-службе ведомства.



В настоящее время по уголовному делу следователем СКР продолжается выполнение мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. В отношении старшего из обвиняемых судом по ходатайству следствия СКР избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Его несовершеннолетние сообщники находятся под домашним арестом.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»