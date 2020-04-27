В уральскую столицу поступили тесты на антитела к коронавирусу

14:13 | 28.04.2020

Фото: cheboksari.bezformata.com

В Екатеринбурге появились тесты на антитела к коронавирусу. Пока что они направлены на определение антител у врачей и пациентов с тяжелыми формами пневмонии. Об этом сообщил замглавы города Дмитрий Баранов.



По словам Баранова, пока такое тестирование на стадии разработки. Однако комплекты помогут определить – кто из медиков защищен, а кто подвержен опасности заражения.



О массовом тестировании врачей власти объявят дополнительно.



Напомним, что в Свердловской области за сутки зарегистрировали 85 новых случаев коронавируса. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 539 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»