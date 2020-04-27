На Среднем Урале могут ввести дневной режим тишины

13:31 | 28.04.2020

Фото: freepik.com

В Свердловской области могут ввести дневной режим тишины в период самоизоляции из-за коронавируса. О готовности свердловских депутатов рассмотреть такую инициативу заявила председатель регионального Заксобрания Людмила Бабушкина.



Предполагается, что режим тишины будет действовать с 13:00 до 15:00. Административный штраф за нарушение покоя может достигать 7 тысяч рублей.



«На данный момент статья 37 областного закона №52 "Об административных правонарушениях" устанавливает ответственность за нарушение режима тишины и покоя граждан в будние дни с 23 до 08 часов, а также с 18 до 11 часов в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные нерабочие дни. Мониторинг законодательства показывает, что ряд субъектов РФ установили ответственность за нарушение режима тишины в период с 13 до 15 часов в региональных законах об административных правонарушениях»,- передаёт пресс-служба свердловского парламента слова Людмилы Бабушкиной.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»