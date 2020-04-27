Сотрудники ГИБДД в Екатеринбурге провели рейдовые мероприятия «Тонировка»

13:17 | 28.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД возле торгового центра на улице Ясной, 2 провели рейдовые мероприятия «Тонировка». Они использовали специальный прибор для проверки светопропускания стекол.



С 21 до 23 часов было выявлено 16 автомашин, на стеклах которых имелось покрытие, нанесенное с нарушением действующего законодательства. Все водители были привлечены к административной ответственности. Некоторые водители добровольно сняли черную пленку в присутствии полицейских, остальные получили требования об устранении данного правонарушения.



Всего с начала года в областном центре инспекторами ДПС остановлены 3 736 автомобилей, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям «Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».



Согласно госстандартам, передние боковые стекла и лобовое стекло должны иметь светопропускание не менее 70%. В отношении нарушителей составлены административные материалы по ч 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа на сумму 500 рублей.



Если устранение тонировки на месте невозможно, водителю выдается требование, обязывающее убрать ее в течение 10 суток. Если водитель этого не делает, ему грозит штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»