В РФ коронавирус подтвердили ещё у 6 411 человек

За минувшие сутки в России подтверждены 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 2609 (40,7%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 93 558 заболевших в 85 регионах.Выписали по выздоровлению ещё 1110 человек. Таким образом число выздоровевших пациентов увеличилось до 8456 человек.Стоит отметить, что симптомов заболевания нет у 40,7% вновь выявленных больных COVID-19.За сутки зафиксировано 72 летальных исхода, за весь период пандемии в РФ с диагностированным коронавирусом скончались 867 человек.