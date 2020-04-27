В Свердловской области ещё 85 человек заразились коронавирусом

12:51 | 28.04.2020

В Свердловской области за сутки зарегистрировали 85 новых случаев коронавируса. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 539 человек.



Наличие вируса специалистами лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвержден у жителей Екатеринбурга, Полевского, Камышлова, Тугулыма, Красноуфимска, Первоуральска.



Состояние 19 госпитализированных с COVID-19 врачи оценивают как тяжелое, 54 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии.



Выписано за минувшие сутки еще 11 человек. Всего свердловские врачи вылечили 108 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»