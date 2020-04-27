Пропавший в Тверской области подросток может находиться на Урале

12:46 | 28.04.2020

В Тверской области без вести пропал 15-летний Константин Князев. По данным следственных органов СКР, подросток может находиться на Урале.



Известно, что 20 февраля 2020 года Князев, воспитанник СРЦН «Вышневолоцкого городского округа» (д. Дятлово), самовольно уучреждения, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Последний раз пропавшего несовершеннолетнего видели 12 марта 2020 года в ТЦ «Родник» (г. Челябинск, ул. Труда, 203).



Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, лицо округлой формы, европейский тип лица, лоб средний, глаза серые, нос средний, спинка вогнутая, волосы прямые тёмно-русые, стрижка короткая, над левой бровью родинка красного цвета - около 5 мм.



Был одет в чёрную куртку с капюшоном, чёрные спортивные брюки, серые кроссовки с белой подошвой, рюкзак чёрного цвета.



Если Вам известно местоположение пропавшего – сообщите об этом по телефону в Тверской области: 8-(48-233) 6-13-77 или по линии «02»

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»