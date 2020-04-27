Военные в Свердловской области продезинфицировали десятки спецобъектов

12:10 | 28.04.2020

Фото: пресс-служба ЦВО

Вчера, 28 апреля, военнослужащие ЦВО проведи дезинфекцию первых 34 соцобъектов Свердловской области.



Задействованы были 10 мобильных расчётов оперативного реагирования соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа, дислоцированного в Екатеринбурге. Они обработали 34 учреждения общей площадью 27 тыс. кв. метров. На это потребовалось 60 тонн дезраствора.



Всего, согласно плану, дезинфекцию проведут в более чем 110 учреждениях.



Отмечается, что расчёты экипированы средствами индивидуальной защиты кожи и органов дыхания и оснащены предназначенными для дезинфекционных работ авторазливочными станциями АРС-14 КМ.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»