3 млн рублей выделят на украшение Нижнего Тагила цветами

11:56 | 28.04.2020

В этом году на украшение Нижнего Тагила цветами выделили более 3 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Первые вазоны с цветами появятся в центре уже к 9 Мая, а в остальных местах – ближе к середине июня.



Бархатцы, георгины, флоксы, настурции и петуньи будут высажены здесь на территории общей площадью 6 тыс. кв. м украсят скверы, парки и другие общественные территории, а также придорожные клумбы, расположенные в разных районах города.



Специалисты высадят в вазоны более 2,3 тыс. единиц цветочной рассады у Демидовской дачи, на проспекте Строителей, у кукольного театра, у входа на железнодорожный вокзал, на Площади Славы, на городской набережной, в ТОСе «Пограничный», в сквере Пионерском и других общественных местах.



Кроме того, около ста малых архитектурных форм с флористическими композициями украсят Площадь Славы и порядка 70 – Тагильскую Лагуну.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»