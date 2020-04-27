В Невьянске по инициативе прокуратуры 12 человек лишились водительских прав

11:37 | 28.04.2020

В Невьянске по инициативе прокуратуры лишены водительских прав 12 местных жителей, имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами.



В ходе надзорных мероприятий невьянская городская прокуратура выявила 12 граждан, имеющих действующие водительские удостоверения и одновременно состоящих на учёте у врача-психиатра и невропатолога с диагнозами непозволяющими управлять транспортными средствами, в том числе с психическими расстройствами.



Управление автомобилями такими лицами, создаёт реальную угрозу безопасности дорожного движения, причинения вреда здоровью других граждан и может повлечь ДТП.



Судом принято решение о прекращении права управления транспортными средствами в отношении 12 местных жителей, на них также возложена обязанность сдать водительские удостоверения в подразделения ГИБДД района. Решения суда не вступили в законную силу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»