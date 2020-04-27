В Екатеринбурге мужчина мастурбировал в парке, где были дети

11:14 | 28.04.2020

Фото: «Инцидент Екатеринбург»

В Екатеринбурге возле КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90) неизвестный мужчина занимался онанизмом. Об этом сообщили подписчики паблика «Инцидент Екатеринбург».



«Шли из магазина с подругой, куча сумок, присели отдохнуть и увидели это. Испугался двух патрулирующих стражей порядка и убежал в сторону ул.Уктусской. А на аллее куча детей с родителями, собачников, спортсменов и всем наплевать»,- пишет подписчица Любовь.



В УМВД России по г. Екатеринбургу сообщили, что информация зарегистрирована отделом полиции №5. По данному факту начата проверка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»