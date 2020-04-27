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10:46 | 28.04.2020

Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы Свердловской области продолжают опечатывать нарушителей карантина

Судебные приставы Свердловской области приостанавливают по решению суда деятельность различных организаций, который продолжают работать в нерабочий дни.

Так, в Екатеринбурге на 15 суток приостановлена деятельность продуктового магазина на улице Армавирская, 26. В магазине не была нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции друг от друга посетителями.

В Каменске-Уральском на 30 суток опечатали пекарню «Каравай». Оказалось, что предприниматель не обеспечила наличие в пекарне пятидневного запаса дезинфицирующих средств, а производственное оборудование и помещение загрязнены.

В Алапаевске приостановлена деятельность предприятия «Кулинария» на 10 суток (не было исключено посещение гражданами зала предприятия общественного питания). В Талице приостановлена деятельность парикмахерской (помимо стрижки волос оказывали косметические услуги).

В отношении правонарушителей были составлены и направлены в суды протоколы об административном правонарушении по ст. 6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

В настоящее время все объекты опечатаны. Судебными приставами регулярно будут осуществляться проверки на предмет незаконного возобновления деятельности.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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