Судебные приставы Свердловской области продолжают опечатывать нарушителей карантина

10:46 | 28.04.2020

Фото: Отдел по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП России по Свердловской области

Судебные приставы Свердловской области приостанавливают по решению суда деятельность различных организаций, который продолжают работать в нерабочий дни.



Так, в Екатеринбурге на 15 суток приостановлена деятельность продуктового магазина на улице Армавирская, 26. В магазине не была нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции друг от друга посетителями.



В Каменске-Уральском на 30 суток опечатали пекарню «Каравай». Оказалось, что предприниматель не обеспечила наличие в пекарне пятидневного запаса дезинфицирующих средств, а производственное оборудование и помещение загрязнены.



В Алапаевске приостановлена деятельность предприятия «Кулинария» на 10 суток (не было исключено посещение гражданами зала предприятия общественного питания). В Талице приостановлена деятельность парикмахерской (помимо стрижки волос оказывали косметические услуги).



В отношении правонарушителей были составлены и направлены в суды протоколы об административном правонарушении по ст. 6.3. КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).



В настоящее время все объекты опечатаны. Судебными приставами регулярно будут осуществляться проверки на предмет незаконного возобновления деятельности.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»