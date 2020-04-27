Сотрудники транспортной полиции Екатеринбурга изъяли у мужчин два кастета

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский изъяли у двух мужчин обнаруженные кастеты. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России УрФО.Отмечается, что один кастет был обнаружен инспектором входного контроля в территорию железнодорожного вокзала в багаже у 38-летнего жителя Тюмени. Мужчина пояснил, что якобы нашел этот предмет в одном из парков Екатеринбурга четыре года назад.Второй владелец был установлен при выходе из тоннеля железнодорожного вокзала. Кастет обнаружили при проверке багажа. Мужчина приехал из Нижнего Тагила, где, с его слов, и нашел предмет ещё в 2016 года.Оба кастета были изъяты и направлены на исследование, которое показало, что предметы относятся к холодному оружию ударно-раздробляющего действия.Обоих нарушителей сотрудники полиции привлекли к административной ответственности по статье 20.8 КоАП РФ (нарушение правил приобретения, хранения, перевозки, ношения оружия).