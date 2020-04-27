Начальник свердловского УЭБиПК назначил двух новых заместителей

10:18 | 28.04.2020

В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области произошли кадровые назначения. Как стало известно veved.ru, начальник УЭБиПК Рашид Даулетов, назначенный в конце января, определился со своими заместителями.



Так, заместителем начальника подразделения назначен Катин А.С., который приехал из Москвы и до последнего занимал должность оперуполномоченного Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Он будет курировать блок, непосредственно связанный с борьбой с коррупцией и освоением бюджетных средств.



Вторым заместителем назначен некто Малинин – в прошлом сотрудник оперативно-розыскной части собственной безопасности свердловского полицейского главка.

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