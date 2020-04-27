На Среднем Урале разыскивают пропавшего мужчину

09:57 | 28.04.2020

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Алапаевском районе Свердловской области пропал 64-летний Виктор Шмотьев. Последний раз его видели 25 апреля. Мужчина нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 170 см, среднее телосложение, серые глаза, тёмные с сединой волосы. Особые приметы: ожог на правой ноге, шрам от аппендицита, на ступнях татуировки, отсутствует правый глаз.



На момент пропажи был одет в чёрную с белыми полосками куртку, зелёную рубашку, китель синего цвета с чёрной полоской на спине, чёрные штаны.



Если вы знаете, где может находиться пропавший – сообщите об этом руководителю отряда Наталии по номеру телефона 89000440220.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»