Трамвай и грузовик столкнулись в Екатеринбурге

09:45 | 28.04.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Раевского, в районе дома №18а, произошла авария с участием трамвая и грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



По предварительным данным, водитель автомобиля DAF при повороте направо не предоставил преимущество трамваю. В результате столкновения пострадали два человека – водитель и пассажир трамвая.



Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 7:40. На место происшествия выехали 11 человек личного состава на двух единицах техники. Спасатели отключили клеммы аккумулятора грузовика и смыли топливо с дороги, тем самым предотвратили возгорания автомобиля. Обстоятельства ДТП выясняет ГИБДД.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»