«Уральские авиалинии» доставят в Екатеринбург застрявших в Душанбе туристов

09:32 | 28.04.2020

Фото: vistanews.ru

30 апреля «Уральские авиалинии» вывезут из Душанбе застрявших в Таджикистане туристов. Этот рейс попал в предварительный график вывозных рейсов с россиянами из-за границы.



Всего в период с 20 марта по 26 апреля в Россию вернули 172 199 человек. Только на прошлой неделе был выполнен 21 вывозной рейс с 2875 россиянами.



Других рейсов в Екатеринбург до 5 мая не планируется.



Напомним, ранее в Екатеринбург прибыли вывозные рейсы из Гоа, ОАЭ, Таиланда и Турции. После приземления пассажиров изолировали в обсерваторы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»