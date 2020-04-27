В Свердловской области за выплатами для самозанятых в первый день приема заявлений обратились полторы тысячи свердловчан

22:37 | 27.04.2020

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Полторы тысячи самозанятых свердловчан обратились за выплатами в первый день приема заявлений на получение единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».



Приемом заявок занимается Свердловский фонд поддержки предпринимательства.



«Процедура максимально простая, личное присутствие заявителя не требуется. Все вопросы мы на прошлой неделе с управлением Федеральной налоговой службы отработали, налажено оперативное взаимодействие фонда с управлением. В выходные проходило тестирование по приему заявок, оборудование работает. Сегодня с утра фонд уже приступил к приему заявлений. По состоянию на 17 часов подано 448 заявлений», — сказал на заседании регионального оперштаба первый заместитель губернатора Алексей Орлов.



На выплаты из регионального бюджета выделено 61,7 миллиона рублей.



Напомним, что получить выплаты смогут только самозанятые, зарегистрировавшие свой статус до 1 апреля.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»