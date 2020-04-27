Уральский НИИ ОММ не будут перепрофилировать под инфекционную больницы

20:17 | 27.04.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Размещению в Уральском Научно-исследовательском институте Охраны Материнства и Младенчества коек под COVID-19 предложат альтернативу, об этом написал губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.



«Мы подбираем варианты, какие еще медучреждения Свердловской области можно перепрофилировать под инфекционные больницы, чтобы сохранить работу НИИ ОММ в обычном режиме. Один из вариантов — Уральский научно-исследовательский институт фтизиопульмонологии. Я подготовил обращение по этому поводу на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина. Надеюсь, нам удастся найти компромисс. Буду стоять на своём. Институт будет сохранен», – отметил Куйвашев.



Губернатор подчеркнул, что в Уральском НИИ ОММ работают одни из лучших в России врачи и ученые. Сейчас там находятся 182 женщины, у большинства из которых беременность протекает с осложнениями, а также 95 детей.



«Переводить их в другие больницы — значит, подвергать их жизни неоправданному риску», - подчеркнул Куйвашев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»