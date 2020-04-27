В Екатеринбурге определили возможные талисманы Универсиады-2023

20:04 | 27.04.2020

Фото: Оргкомитет Екатеринбург-2023

В уральской столице определили 12 претендентов на звание талисмана Универсиады-2023, об этом рассказали в оргкомитете мероприятия.



Лучшими вариантами, отобранными по итогу первого этапа конкурса, россияне признали бурого медведя, соболя, северного оленя, волка, енотовидную собаку, лося, ящерицу, черного аиста, кабана, лису, Серебряное копытце и малахит.



В следующем этапе студенты любого художественного вуза России смогут нарисовать персонажей. Для этого им нужно будет зарегистрироваться на сайте talisman.ekat2023.com. В финал войдут три лучшие работы, а их авторы получат по два приглашения на церемонию открытия Универсиады.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»