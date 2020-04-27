В Свердловской области продолжается подъем заболеваемости COVID-19

18:03 | 27.04.2020

Фото: ru.interaztv.com

В Свердловской области продолжает расти заболеваемость COVID-19. Как отметил главный государственный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских на брифинге, ежедневно медики выявляют все больше и больше случаев.



«Пока, к сожалению, мы не достигли вершины, и подъем будет продолжаться», - сказал Козловских.



Также врач подчеркнул, что 60% выявленных случаев – это люди, инфицированные во время контакта с заболевшими. На сегодняшний день сотрудники лабораторий проводят больше 3 тысяч исследований на COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»