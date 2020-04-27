В екатеринбургском спецприемнике мигрант из Узбекистана поднял бунт

18:00 | 27.04.2020

Фото: читатель портала Е1

Гражданин из Узбекистана, ожидающий, как и другие мигранты, депортацию на родину из России в екатеринбургском спецприемнике в Кольцово, взбунтовался. Его возмущения связаны, предположительно, с невозможностью вернуться домой и отменой регулярного авиасообщения с другими странами из-за пандемии коронавируса.



Как сообщает источник 66.RU, узбек начал стучать в дверь камеры, повредил ее и пытался сломать камеры видеонаблюдения. Сотрудники приемника пытались успокоить его и других иностранцев, количество участников неизвестно. Началась неразбериха. Около 13:00 по местному времени люди стали звонить членам ОНК и просить их о помощи. После этого, по информации источника, в приемник приехал спецназ. Сейчас в учреждении содержатся граждане Украины, Молдавии и Таджикистана.



«По нашей информации, беспорядки возникли из-за того, что в спецприемник привезли человека из тюрьмы, иностранца. У него закончился срок заключения, и его собирались отправить на родину. Якобы это он стал инициатором бунта. Это типичная ситуация: уголовники попадают в спецприемник, видят, что там порядки мягче, чем в тюрьмах, и пользуются этим, чувствуя свою безнаказанность», – сообщила правозащитница Нурзида Бенсгиер. По ее словам, в здании находятся члены общественной наблюдательной комиссии, уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова и начальник отдела по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области Ольга Петрова.



По данным пресс-секретаря ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, тревожное сообщение об инциденте в спецприемнике для мигрантов первоначально поступило в дежурную часть отдела полиции № 6. «Установлено что группа молодых людей из числа ранее судимых граждан решила привлечь к своим персонам внимание с целью скорейшего их выдворения на историческую родину и выдачи им современных гаджетов, чтобы они могли общаться по видеосвязи со своими родственниками. Дебоширы были в разных комнатах. Среди них: молодей человек по имени Санде 1995 года рождения, ранее судимый по части 2 статьи 166 УК РФ („Хищение автомобиля“), подлежащий выдворению решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга; мужчина по имени Ташку 1988 года рождения, ранее судимый по части 1 статьи 228 УК РФ („Распространение наркотиков“); гражданин Жафур 1998 года рождения, ранее судимый по части 2 статьи 111 УК РФ („Причинение тяжкого вреда здоровью“); гражданин по имени Вахид 1991 года рождения, также подлежащий депортации. Они причинили себе травмы различной степени тяжести. Полицейские вызвали неотложку, которая оказала им необходимую помощь. Одного из граждан врачи доставляли в больницу, там оказали помощь и вернули обратно по месту дислокации центра. Госпитализация никому не потребовалась», — уточнил Горелых.



Сейчас, по его словам, по данному факту проводится детальная проверка, по ее итогам правоохранительные органы примут обоснованное решение. «Отмечу, что пользоваться современными гаджетами гражданам в данном учреждении запрещено нормативной базой. Нарушители с родственниками имеют право пользоваться телефонами только в установленное время в установленном порядке и под контролем представителей ЦВСИГ, а не в любое время», — добавил Горелых.



Прокуратура же Екатеринбурга организовала проверку соблюдения требований законодательства в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Екатеринбургу.

Прокурор Светлана Кузнецова в связи с инцидентом лично выехала в Центр временного содержания иностранных граждан для уточнения обстоятельств инцидента. В рамках надзорных мероприятий прокуратура проверит соблюдение требований законодательства, регулирующего вопросы содержания иностранных граждан.



По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»