На трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган перекроют часть дороги

17:10 | 27.04.2020

Фото: 123ru.net

Ограничение движения транспорта на 55 км трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган запланировано с 28 апреля с 19:00 до 29 апреля 04:00. Об этом сообщает пресс-служба Уралуправтодора.



В организации отметили, что движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Такие меры предприняты в связи с ремонтными работами на железнодорожном переезде в районе поселка Маразино.



Водителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам, следить за дорожными знаками и соблюдать скоростной режим. При планировании своего маршрута стоит учесть указанную информацию.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»