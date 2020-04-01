В Свердловской области огнеборцы тушили пожар шесть часов

16:53 | 27.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в селе Яр, что в Свердловской области, произошел крупный пожар. На площади 250 квадратных метров сгорели надводные постройки, автомобиль «Chery Amulet», кровля, чердачное перекрытие и стены частного жилого дома. Кроме того, сгорело и имущество находившееся в доме.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 08:32 по местному времени. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара задействованы шесть спецмашин, 16 спасателей, в том числе добровольная дружина деревни Бор.



Все работы на месте происшествия завершились в 14:48 по местному времени. Причины произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»