Более 70 тысяч жителей Свердловской области обследовались на коронавирус

16:39 | 27.04.2020

Фото: lelchitsy.by

По данным на 27 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 3426 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 3003 человека.



Всего специалистами проведено 79101 исследование. Обследовано 70357 человек.



Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале лабораторно подтвердились 59 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на данный момент в регионе зарегистрировано 454 заболевших.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»