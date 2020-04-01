Новости дня
16:39 | 27.04.2020
Фото: lelchitsy.by
Более 70 тысяч жителей Свердловской области обследовались на коронавирус
Всего специалистами проведено 79101 исследование. Обследовано 70357 человек.
Напомним, за минувшие сутки на Среднем Урале лабораторно подтвердились 59 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на данный момент в регионе зарегистрировано 454 заболевших.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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